Dün darp edilen doktor, bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Tüm Türkiye'de olduğu gibi 14 Mart Tıp Bayramı İzmir'de de kutlandı.
İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan basın açıklamasına, dün sabah bir hasta yakını tarafından darp edilen Dr. Emre Arslan da katıldı. Arslan, "Bizim tek isteğimiz; sevdiğimiz işi sevdiğimiz şekilde ve güvende hissederek özveri ile yapabilmek" dedi.
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