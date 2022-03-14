Dün darp edilen doktor, bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

14 Mart 2022 Pazartesi, 18:04

İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan basın açıklamasına, dün sabah bir hasta yakını tarafından darp edilen Dr. Emre Arslan da katıldı. Arslan, "Bizim tek isteğimiz; sevdiğimiz işi sevdiğimiz şekilde ve güvende hissederek özveri ile yapabilmek" dedi.

