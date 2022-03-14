Dün darp edilen doktor, bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

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Tüm Türkiye'de olduğu gibi 14 Mart Tıp Bayramı İzmir'de de kutlandı.

cumhuriyet.com.tr
14 Mart 2022 Pazartesi, 18:04

İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan basın açıklamasına, dün sabah bir hasta yakını tarafından darp edilen Dr. Emre Arslan da katıldı. Arslan, "Bizim tek isteğimiz; sevdiğimiz işi sevdiğimiz şekilde ve güvende hissederek özveri ile yapabilmek" dedi.

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