Dünya basını Kılıçdaroğlu'nu konuşuyor: Cumhurbaşkanlığı için potansiyel olarak öne çıkıyor
Elektrik fiyatlarına art arda gelen zamların ardından tepki göstererek elektrik faturasını ödemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesi Dünya basının gündemine oturdu.
Artan fiyatlar ve zamlarla birlikte iki aydır elektrik faturasını ödemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriğinin kesilmesi uluslararası kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı.
İngiliz ve ABD merkezli medya kuruluşları Kılıçdaroğlu’nun artan fiyatları protesto etme amacıyla faturaları ödemediğine dikkat çekerken, kapsamlı analizler yayınladı.
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