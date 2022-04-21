Dünya basını Kılıçdaroğlu'nu konuşuyor: Cumhurbaşkanlığı için potansiyel olarak öne çıkıyor

21 Nisan 2022 Perşembe, 16:34









Artan fiyatlar ve zamlarla birlikte iki aydır elektrik faturasını ödemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriğinin kesilmesi uluslararası kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı.

İngiliz ve ABD merkezli medya kuruluşları Kılıçdaroğlu’nun artan fiyatları protesto etme amacıyla faturaları ödemediğine dikkat çekerken, kapsamlı analizler yayınladı.



