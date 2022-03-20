Dünya Mutluluk Günü'ne kahkaha yogalı kutlama
Antalya Büyükşehir Belediyesi 20 Mart Dünya Mutluluk Günü kapsamında kahkaha yogası etkinliği düzenledi.
Dünya üzerindeki insanların mutluluğu hatırlamaları ve kutlamaları için 2012 yılından itibaren kutlanan '20 Mart Dünya Mutluluk Günü' kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği kahkaha yogası renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.
Konyaaltı Sahili Olbia meydanında düzenlenen etkinliğe çok sayıda Antalyalı katıldı. Katılımcılar, müzik eşliğinde dans edip bol bol kahkaha atıp, iş ve hayat yoğunluğundan kaynaklanan stresten kurtulmaya çalıştılar. Mutluluk Koçu ve Kahkaha Yogası Lideri Merve Durmuş tarafından verilen eğitimde doğru nefes alma teknikleri ile her koşulda gülebilmenin vücutta yarattığı olumlu etkiler deneyimlendi.
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