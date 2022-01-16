Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları

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Dünyanın en derin kanyonu Yarlung Zangbo Büyük, beyaza büründü.

Xinhua
16 Ocak 2022 Pazar, 12:27

Dünyanın en derin kanyonu olan Çin'in Tibet bölgesindeki Yarlung Zangbo Büyük Kanyonu, cuma günü yağan karın ardından beyaza büründü. İşte kanyondan yansıyan eşsiz kış manzarası.


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