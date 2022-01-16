Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
Dünyanın en derin kanyonu Yarlung Zangbo Büyük, beyaza büründü.
Dünyanın en derin kanyonu olan Çin'in Tibet bölgesindeki Yarlung Zangbo Büyük Kanyonu, cuma günü yağan karın ardından beyaza büründü. İşte kanyondan yansıyan eşsiz kış manzarası.
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