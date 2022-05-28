'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı sürüyor: Yüzde 70'i yıkıldı, kurban kesildi
Google'da, 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan ve bu yılın başında yerine meydan yapılması için yıkımına başlanan 18 katlı Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası'nın yüzde 70'i yıkıldı. Yıkımda bugüne kadar elde edilen 270 ton hurda ise geri dönüşüme gönderildi.
Kahramanmaraş'ta 1994 yılında inşa edilen ve gerek rengi gerekse mimari yapısıyla kentin simgesi haline gelen, internet arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' yazılınca aramada ilk sırada çıkan binanın yıkımı sürüyor.
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