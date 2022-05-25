Dünyanın en zehirli türlerinden biri! Tekirdağ kıyılarında görüldü
Dünyanın en zehirli türlerinden biri bu seferde Tekirdağ kıyılarında görüldü.
Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahillerinde görülen, zehirli olarak bilinen pusula denizanaları (chrysaora hysoscella) yurttaşları tedirgin etti.
Doğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli pusula denizanaları, artan hava sıcaklıkları ile birlikte denizlerin ısınması ve kirliliğe bağlı olarak Marmara’da da görülmeye başladı. Kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabilen, 1.5 metreyi bulan kollara sahip denizanaları vatandaşlarda endişe uyandırdı.
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