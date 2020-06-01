Dünyanın konuştuğu o görüntülerde gerçek ortaya çıktı

01 Haziran 2020 Pazartesi, 23:16

George Floyd'un polislerce öldürülmesinin ardından Minepolis’te başlayan protestolar ABD geneline yayıldı. Gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alınırken, Indianapolis'te de bir kişinin yaşamını yitidi.

ABD’de yaşanan protestolar sırasında, siyah bir yurttaşın polis tarafından aranan bir şüpheliye benzediği için gözaltına alınmak istediği bir video paylaşıldı. Siyah vatandaş kelepçelenirken, yurttaşın kimliğine bakan polislerin şaşkınlığı sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada o anlar “polisin tutukladığı kişi FBI ajanı çıkıyor” diye paylaşıldı. Videonun kaynağı ise "ThisIsNike" isimli kullanıcıydı.

Odatv’ye konuşan yurttaş görüntülerin şu an ki protestolarla alakalı olmadığını, 1 Ocak 2019 tarihine ait olduğunu, söz konusu olayın Rochester Minnesota’da gerçekleştiğini söyledi ve FBI ajanı olduğuna dair söylentiler üzerine herhangi bir açıklamada bulunmadı. Siyahi yurttaş, söz konusu videoyu bir yıldır içinden bir sesin saklaması gerektiğini söylediğini ifade etti.

“ŞÜPHELİYE BENZİYORSUN”

Görüntülerde, siyah bir ABD'li vatandaşın iki polis tarafından “aranan şüpheliye benziyorsun” diyerek gözaltına alınmak istediği görüldü. Polis ile vatandaş arasında tartışma başlarken, “aradığınız kişi ben değilim” diyen vatandaşa polis “hayır o sensin” dedi.

Kendisine yapılanan ırkçılık olduğunu söyleyen vatandaş polise “yanılıyorsunuz, ben aradığınız kişi değilim, yaptığınız ırkçılık” derken şüpheliye benzetildiği için gözaltına alınmak istenmesinin anlamsız olduğunu belirtti.

Kendisinin aranan şüpheli olduğu yönündeki ifadeler üzerine vatandaş polise “o zaman sen Jay’sin” derken polis “hayır ben Jay değilim” diye cevap verdi. Gözaltına alınmak isteyen vatandaş bunun üzerine “Evet Jay’sin” diyerek polisi ti’ye aldı.

“KİMLİĞİME BAKIN SALAK MISINIZ”

Görüntülerde, polislere ırkçı olduklarını söyleyen vatandaşa, “eğer aranan şüpheli değilsen serbest kalırsın” dendiği ardından vatandaşın kelepçelendiği görüldü. Vatandaş “yanlış adamı tutukluyorsunuz, kimliğime bakın salak mısınız” diye polislere seslendi. Polis vatandaşın kimliğini arka cebinden çıkarırken, tutuklanan vatandaşın aranan şüpheli olmadığı görüldü.

O sırada, polislerin şaşkınlıkları yüzlerine yansırken, vatandaşın kelepçeleri hemen söküldü. Vatandaş “Hemen beni bırakın. Siz hayatımda gördüğüm en salak insanlarsınız, bana amirinizi çağırın. Sizin sorununuz ne” diye polislere seslendi. Polislerin kartlarını alırken şikayetçi olacağını söyleyen siyah vatandaş “siz hayatımda gördüğüm en salak insanlarsınız, sizi ihbar edeceğim” diyerek olay yerinden uzaklaştı.