Durakoğlu'ndan AKP'ye Kaftancıoğlu göndermesi: 6-7 yıl önceki tweetler için dava açılacaksa
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 aylık hapis cezası hakkında, "6-7 yıl önceki tweetler için dava açılacaksa iktidara mensup kişilere açılacak davalar çok değişik sonuçlar doğurabilir" diye konuştu.
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu,’nun geçmiş yıllarda attığı tweet'ler nedeniyle aldığı 9 yıl 8 aylık hapis cezasını yorumladı.
17-25 Aralık sürecini hatırlatan Durakoğlu, zaman aşımı tartışması bir yana böyle bir davanın açılabilmesi konusunda ortaya çıkabilecek tablonun farklı sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
Habertürk'te konuşan Durakoğlu, "Eğer gerçekten bu ülkede, 6-7 yıl önce atılan tweetler nedeniyle dava açılacaksa. Siyasal iktidara mensup kişilere açılacak davaların çoğu, çok değişik sonuçlar doğurabilir" dedi.
Video Haberler
- Kartal’daki kayınpeder cinayeti kamerada
- Selin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
- Bir anda patladı, yoldan gecen sürücüler şaşkına döndü
- Sarıyer'de yemek yerken silahlı saldırıya uğradılar
- AKP'ye Kaftancıoğlu göndermesi: Geçmişteki tweetler...
- Komünist Başkan'dan sağlık durumuna ilişkin video
- Eski YÖK Başkanı: FETÖ, ÖSYM’nin tüm sorularını çaldı
- İmamoğlu'ndan CNN muhabirine tepki
- Cüneyt Arcayürek, ölümünün 5. yılında anıldı
- Gece yarısı dehşetinin görüntüsü ortaya çıktı