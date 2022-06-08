Duş alan kadını dikizleyen tacizci darbedildi
Maltepe’de evinde duş alan kadını pencereden izleyen taciz şüphelisi şahıs, kadının kocası tarafından sokak ortasında yakalanarak darbedildi. Tacizci şahıs, öfkeli kocanın elini öperek, “Abi elini ayağını öpeyim, vallahi aklım başımda değil, yemin ediyorum. Abi ne olur polise verme abi“ dedi.
Olay, geçtiğimiz gün sabahın erken saatlerinde Maltepe’de meydana geldi.
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