Duş alan kadını dikizleyen tacizci darbedildi

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Maltepe’de evinde duş alan kadını pencereden izleyen taciz şüphelisi şahıs, kadının kocası tarafından sokak ortasında yakalanarak darbedildi. Tacizci şahıs, öfkeli kocanın elini öperek, “Abi elini ayağını öpeyim, vallahi aklım başımda değil, yemin ediyorum. Abi ne olur polise verme abi“ dedi.

DHA
08 Haziran 2022 Çarşamba, 11:13

Olay, geçtiğimiz gün sabahın erken saatlerinde Maltepe’de meydana geldi.

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