Duş alan kadını dikizleyen tacizci darbedildi

08 Haziran 2022 Çarşamba, 09:40

Olay, geçtiğimiz gün sabahın erken saatlerinde Maltepe’de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre apartmanın bodrum katındaki dairesinde duş alan kadının penceresini zorlayıp açarak izleyen taciz şüphelisi şahıs, banyo yapan kadın tarafından fark edildi. Kadının durumu kocasına haber vermesi üzerine, evden çıkan eşi ile taciz şüphelisi şahıs arasında kovalamaca yaşandı. Tacizci şahsı sokakta yakalayan koca, öfke patlaması sonucu tacizci şahsa sokak ortasında darbetti. Tacizci şahıs, tacize maruz kalan kadının eşinin elini öperek, “Abi elini ayağını öpeyim, vallahi aklım başımda değil, yemin ediyorum. Abi ne olur polise verme abi “ dedi. Eşinin tacizci şahıs tarafından izlenmesine sinirlenen adam, “Bırak, evde ben olmasam ne olacak, eşime mi saldıracaksın. Kıpırdama burada ağzını yüzünü kırarım” diye tepki gösterdi. Kocanın haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kocanın şikayetçi olması üzerine taciz şüphelisi şahsı polis merkezine götürüldü.

İlker Kadir Akyayla, “Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Tacizci bir şahıs, evde duş alan kadını dikizlemiş. Kadın kocasına haber verince, kocası şahsı kovalayarak burada yakalayıp olayın siniriyle tekme tokat darbetti. Polis ekipleri tacizci şahsı götürdü. Yetkililerden bu tacizci şahısın gerekli cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.