'Eber sarısı' çiçeğini koparana 109 bin lira ceza
Eber Gölü çevresinde yetişen endemik bir tür olan Eber sarısı çiçeğine zarar verenlere 109 bin 593 lira ceza uygulanacak.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı, Çay ve Bolvadin ilçeleri sınırları içinde bulunan Eber Gölü çevresinde yetişen endemik tür Eber sarısı, sarı renk çiçekleriyle dikkat çekiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma ve Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, Eber Gölü'nde bulunan yerli bitki türü olan Eber sarısının koruma altına alındığını, yılda 4 periyotta izleme yapıldığını ifade etti. Prof. Dr. Erişmiş, kente özgü bitki ve hayvanları, tür koruma izlem eylem planı ile koruma altına almaya çalıştıklarını aktardı.
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