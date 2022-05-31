'Eber sarısı' çiçeğini koparana 109 bin lira ceza

31 Mayıs 2022 Salı, 11:33

Afyonkarahisar'ın Sultandağı, Çay ve Bolvadin ilçeleri sınırları içinde bulunan Eber Gölü çevresinde yetişen endemik tür Eber sarısı, sarı renk çiçekleriyle dikkat çekiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma ve Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, Eber Gölü'nde bulunan yerli bitki türü olan Eber sarısının koruma altına alındığını, yılda 4 periyotta izleme yapıldığını ifade etti. Prof. Dr. Erişmiş, kente özgü bitki ve hayvanları, tür koruma izlem eylem planı ile koruma altına almaya çalıştıklarını aktardı.

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