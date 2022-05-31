'Eber sarısı' çiçeğini koparana 109 bin lira ceza

31 Mayıs 2022 Salı, 10:36

Afyonkarahisar'ın Sultandağı, Çay ve Bolvadin ilçeleri sınırları içinde bulunan Eber Gölü çevresinde yetişen endemik tür Eber sarısı, sarı renk çiçekleriyle dikkat çekiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma ve Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, Eber Gölü'nde bulunan yerli bitki türü olan Eber sarısının koruma altına alındığını, yılda 4 periyotta izleme yapıldığını ifade etti. Prof. Dr. Erişmiş, kente özgü bitki ve hayvanları, tür koruma izlem eylem planı ile koruma altına almaya çalıştıklarını aktardı.

'YILIN 4 PERİYODUN DA İZLEME ALTINA ALIYORUZ'

Eber Gölü bölgesinde yaklaşık 240 bitki türü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erimiş, "Bunlardan 17 tanesi endemik fakat burada endemik olanların en özellerinden bir tanesi de Eber sarısı. Eber sarısı dediğimiz 'Vuralia turcica' olarak isimlendiriyoruz. Afyon'da tür koruma eylem planı çerçevesinde her zaman izleme ve kontrol altında olan bir türümüz. 2013'te başlayan tür, koruma izlem eylem planı hala devam ediyor. Bunu Doğa Koruma ve Milli Parklar ile birlikte belirli dönemler içerisinde yılın 4 periyodunda izleme altına alıyoruz. Yine bu çerçevede ister endemik olsun ister olmasın, biyokaçakçılıkla ilgili bir yasal izin belgesi olmadan, herhangi bir şeyin toplanmasında 109 bin 593 liralık para cezası var. Bu bağlamda da insanlarımızın dikkatli olması, bu türlü izinsiz bir suça girmemesi tavsiyesinde bulunuyoruz" dedi.

'FARKLI BİR ALANDA YENİ BİR LOKALİTE BULDUK'

Eber sarısının korunması konusunda bölge halkının bilinçli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erişmiş, "Eber sarısını korumak için üniversite ve Doğa Koruma Milli Parklar olarak zaten bu bizim yılın 4 döneminde izleme altında. Gelip izliyoruz, var olan bitkinin çeşitliliğini, genişleme veya daralma oluyor mu diye ona bakıyoruz. Geçen yıl hatta farklı bir alanda yeni bir lokalite (yerellik) bulduk. Eber sarısı ile ilgili böyle bir ciddi problemimiz yok. İzleme yaptığımızdan dolayı halkımız da duyarlı. Hatta bilinçli olan halkımızın bu yeşille beraber, bu dönem içerisinde açan sarı çiçeklerin fotoğraflarını da çekmeye geliyorlar. Eber sarısının korunmasında halkımızda bilinçli, o bakımdan rahatız" diye konuştu.

'TUR SAYI KATLAYARAK İLERLEMEKTE'

Eber Gölü'nde alan kılavuzluğu yapan Kadir Ateş de Eber sarısının sadece bu bölgede bulunduğuna dikkati çekerek, tur sayılarının arttığını işaret etti. Ateş, "Görmüş olduğunuz gibi Eber sarısının koruma altındaki bölgesindeyiz. Eber Gölü'ne gelen turlarımız, flamingo ve nilüferleri izledikten sonra bu bölgeye getiriyoruz. Bu bölgenin etrafı çitle çevrili. Neden çiftle çevrili? Yabani hayvan veyahut da başıboş hayvanlardan korunmak amaçlı çevrilmiştir, koruma altındadır. Eber Sarısı endemik olan bir türdür, sadece ve sadece Eber bölgesine ait olan bir bitkidir. Sosyal medyadan takip eden vatandaşlarımız Eber sarısına son zamanlarda büyük bir ilgi göstermekte. Tur sayısı bir önceki senelerde 3, 5, 10 iken çok daha fazla ve katlayarak ilerlemekte" dedi.