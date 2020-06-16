Ece Üner'den Erdoğan'a canlı yayında gönderme!
Koronavirüs nedeniyle açıklanan tarihten erkene çekilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için öğrencilerin her alanda tepkileri sürüyor.
Son günlerde yapılan sınavlardaki yoğunluk ve virüsün bulaştığına dair haberler bu tepkileri artırdı. Tepkilere Show Ana Haber Spikeri Ece Üner de katıldı.
Üner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj göndererek, Erdoğan’ın, sokağa çıkma yasağını iptal ederken kullandığı “Gönlüm razı gelmedi” ifadelerini hatırlattı.
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