Ece Üner'in tepkisi damga vurdu: Cehennemdeyiz, artık duyun bizi
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledildiğinin ortaya çıkmasının ardından Ana Haber Bülteni'nden "Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor. Cehennemdeyiz artık duyun bizi" diyerek tepki gösterdi.
Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından katledilmesinin ardından kadın cinayetlerine olan tepkisini ana haber bülteninde yaptığı konuşma ile gösterdi. Ece Üner'in konuşması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Ece Üner, "Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor. Cehennem acı çektiğin değil acı çektiğini kimsenin duymadığı yerdir derler. Cehennemdeyiz. Artık duyun bizi" ifadelerini kullandı.
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner şunları söyledi:
"Doğarken ağladı insan diyor ya bugün benim doğum günüm. Sevinemiyorum. Aksine acı çekiyorum. Çünkü biz kadınlar Türkiye'nin tüm kadınları birbirimize görünmez sicimlerle bağlıyız.
Hangi partiden olduğumuz, hangi takımı tuttuğumuz, hangi aileye doğduğumuz hiç fark etmez. Birimiz zulme uğradığında diğeri de çaresizlik hissediyor çünkü insan ancak başka insan aracılığıyla insan oluyor.
Onun için biz birbirimize görünmez seçimlerle bağlıyız. Birimizin acısı hepimizin ortak acısına denk düşüyor ve birimiz öldürüldüğünde diğerimizin de tam olarak aynı gerekçelerle öldürülebileceği anlamına geliyor. "
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