Edirne'de Afla döndüğü üniversiteden 40 yıl sonra mezun oldu
Edirne'de 1979'da Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne giren, 1980 darbesinin ardından 1982'de okuldan atılan Mehmet Özdemir (65), 40 yıl sonra mezuniyet mutluluğu yaşadı.
Öğrenci affıyla 2018-2019 akademik yılında üniversiteye dönen Özdemir, gençlerle eğitim aldığını belirterek, Aftan yararlanıp gelince sıfırdan başladım. 2018 girişlilerle aynı statüye dahil bir öğrenci olarak başladım. Mimarlık, üniversitenin en zor bölümlerinden biri ve yüzde 90 devam mecburiyeti olan bir bölüm dedi.
Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne 1979 yılında giren Mehmet Özdemir, 1980 darbesiyle tutuklandı. Trakya Üniversitesi ile ilişkisi, 1982'de İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı kararıyla kesilen Özdemir, cezaevinden çıktıktan sonra ticaretle uğraşıp daha sonra emekliye ayrıldı. 3 çocuk ve 3 torun sahibi Özdemir, 2018'de çıkan öğrenci affıyla da ailesi ve yakın dostlarının maddi ve manevi desteğiyle üniversiteye geri döndü. Özdemir, 4 yıl süren eğitimin ardından İçimde ukde kalmıştı dediği mimarlığın mezuniyet belgesini törenle aldı. Özdemir, eşi Gülcihan Özdemir ile katıldığı mezuniyet töreninde meslek andını da sınıf arkadaşlarıyla birlikte okudu.
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