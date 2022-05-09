Eğlence mekanlarına baskın: Tamamına 'müzik yasağı' cezası kesildi

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:59

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından umuma açık eğlence mekanlarına yönelik şok baskınlar yapıldı.

6 ve 7 Mayıs tarihleri arasında Sarıyer, Beşiktaş, Esenyurt ve Bakırköy ilçelerinde bulanan 14 farklı eğlence mekanında gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 346 müşteriye GBT sorgulaması yapıldı. Bu ani baskınlarda aranan 1 kişi yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.