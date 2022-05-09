Eğlence mekanlarına baskın: Tamamına 'müzik yasağı' cezası kesildi

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:24

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından umuma açık eğlence mekanlarına yönelik şok baskınlar yapıldı.

6 ve 7 Mayıs tarihleri arasında Sarıyer, Beşiktaş, Esenyurt ve Bakırköy ilçelerinde bulanan 14 farklı eğlence mekanında gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 346 müşteriye GBT sorgulaması yapıldı. Bu ani baskınlarda aranan 1 kişi yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

5 İŞLETMEDE 35 SİGORTASIZ İŞÇİ

Emniyet ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında ayrıca 12 kişiye kapalı alanda sigara içmekten, 3 farklı işletmede 16 şahsa 18 yaşından küçük olduğundan işletmeye alınmasından, 5 farklı işletmede toplam 35 kişiyi sigortasız işçi çalıştırmaktan, 1 işletmede otopark hizmeti veren 4 görevliye Trafik Kanunun 68-1C maddesinden, 2 işletmeye vale hizmet belgesinin bulunmamasından cezai işlem uygulandı.

TAMAMINA 'MÜZİK YASAĞI' CEZASI

Bu işletmelerin tamamına ise “Tütün Mamulü Kullanmak” ve “Gece belirlenen saatten sonra (00.00’dan sonra) müzik yayını yapmak” suçlarından cezai işlem uygulandı.



