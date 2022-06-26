Ehliyetsiz sürücü ara sokakta takla attı
Ehliyetsiz olarak başkası tarafından kiralanan bir otomobilin direksiyonuna geçen sürücü, aşırı hız yaptığı Üsküdar’da duran otomobile çarptı. Ehliyetsiz sürücünün yaralandığı kazada savrulan araç, park halindeki araçlara zarar verdi.
Üsküdar’da bugün saat 10.00 sıralarında sokak arasında aşırı hıza bağlı olarak bir kaza meydana geldi.
Valide-i Atik Mahallesi Çinili Mesçit Sokak’ta meydana kazada kiralık olduğu öğrenilen 34 DKZ 124 plakalı araç, sokakta bulunan başka bir otomobile çarparak takla attı.
Ehliyetsiz olarak şoför koltuğuna oturan ve araçtan kendi imkânlarıyla çıkan sürücü, yurttaşların çağırdığı ambulansla GATA olarak bilinen Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Kaza sırasında savrulan ve takla atan otomobil çevrede park halinde bulunan iki araca daha zarar verdi. Olay yerine gelen polisler incelemelerde bulundu ve tutanak tuttu. Sokak bir süre trafiğe kapatıldı.
Çevredeki yurttaşlardan edinilen bilgiye göre kazaya neden olan sürücünün ara sokakta otomobil ile hız yaptığı öğrenildi.
Kaza sırasında otomobilleri zarar gören yurttaşlar Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi’ne giderek ehliyetsiz sürücüden şikayetçi oldu.
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