Ehliyetsiz sürücü önce yayaya çarptı sonra iş yerine daldı

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:49

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen 17 yaşındaki M.B'nin kullandığı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, yol kenarında yürüyen Yusuf Taşkın'a çarpıp, iş yerine girdi. Çevredekiler, ağır yaralanan 63 yaşındaki Yusuf Taşkın'ın yardımına koştu. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Taşkın, ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan sürücü M.B, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen hafif ticari aracın yol kenarında yürüyen yayaya çarpıp iş yerine girdiği görülüyor. Kaza sonrası hafif ticari araçtan 3 kişinin panik halinde indiği ve çevredekilerin yaralının yardımına kameraya koştuğu yansıyor. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.