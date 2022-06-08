Ekmeği ucuza satan fırıncının iş yerine 'tüfekli' saldırı!
Antalya'da fırıncı İ.A., 4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle meslektaşı Osman Soylu’yu tüfekle tehdit edip, iş yerine ateş açtı. Fırındaki Soylu ile hamile eşi ve müşteriler saldırıdan yara almadan kurtulurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Soylu'ya ait fırına gelen İ.A., aracının arka koltuğundan aldığı tüfekle içeri girdi. 4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle Osman Soylu ve ailesini ölümle tehdit eden İ.A., ardından dışarı çıkıp, iş yerine ateş etti.
Video Haberler
- İstanbul'da Türkiye'nin en büyük hayalet ağı çıkarıldı
- Anadolu Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı
- Ekmeği ucuza satan fırıncının iş yerine 'tüfekli' saldır
- Uçakla ülkelerine gönderildi
- Altında yıl sonu için korkutan tahmin
- Kılıçdaroğlu ile Teyze arasında çok dikkat çeken diyalog
- Ekonomik kriz yurttaşı siyah poşette itti
- Kadıköy ve Eminönü'nde denizden çıkanlar şaşırttı
- Metroda yumruk yumruğa kavga
- Adana'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kira artışına sınır geldi
- Cem Küçük'ün o açıklamaları gündemde
- Genel Başkanın eşine 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası
- Nebati’ye konuşma yasağı
- Yeni bir açılım mı?
- 'Ekim ayını bekleyin, sürprizlerim var'
- Gevrek ve boyoza bir zam daha
- Soylu yine ses çıkarır mı?
- Şampiyonluk belgeseli sinemalara geliyor!
- AKP'li belediyeden sabah operasyonu