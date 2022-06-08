Ekmeği ucuza satan fırıncının iş yerine 'tüfekli' saldırı!
Antalya'da fırıncı İ.A., 4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle meslektaşı Osman Soylu’yu tüfekle tehdit edip, iş yerine ateş açtı. Fırındaki Soylu ile hamile eşi ve müşteriler saldırıdan yara almadan kurtulurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Soylu'ya ait fırına gelen İ.A., aracının arka koltuğundan aldığı tüfekle içeri girdi. 4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle Osman Soylu ve ailesini ölümle tehdit eden İ.A., ardından dışarı çıkıp, iş yerine ateş etti.
Tüfekten çıkan saçmalar, dondurma dolabını delip, geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobiline binen İ.A. kaçtı.
"TEK İSTEĞİM İNSANLARIN UCUZ EKMEK YEMESİ"
Polise şikayetçi olan Osman Soylu, "Daha önceden de defalarca tehdit aldık. Ben ucuza ekmek satmaya devam ettim. Tek isteğim insanların ucuz ekmek yemesi. Elinde tüfekle geldi. İçeride doğumuna 10 gün kalan eşim Kübra Soylu ve müşteriler vardı. Beni ölümle tehdit etti. Daha sonra tüfekle ateş etti. Şansımız varmış ki dondurma dolabına isabet etti. Yine insanlarımız için ucuz ekmek satmaya devam edeceğiz" dedi.
Kübra Soylu ise, "Önce ne olduğunu anlamadım. Daha sonra elindeki tüfeği görünce çok korktum. Bir süredir bizi öldürmekle tehdit ediyordu. Adeta dehşeti yaşadım" diye konuştu.
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