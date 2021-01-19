Ekonomik krizin boyutu bu kez Adana'da görüntülendi
Adana'da çekildiği öne sürülen görüntüler, yurttaki yoksulluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Çekilen görüntülerde yurttaşlar, yere dökülen meyve ve sebzeleri böyle topladı.
Yurttaki ekonomik krizin boyutu bu kez Adana'da görüntülendi. Ülkedeki pahalılık birçok yurttaşın sağlıklı gıdaya ulaşmasının önünde büyük engel oluşturdu.
Evine sebze-meyve alamayan yurttaşlar pazarlarda yere dökülmüş veya çürük olduğu için atılan gıda ürünlerini yoksulluk nedeniyle toplayıp evine götürüyor, çocuklarına yediriyor.
Son olarak Adana'da çekilen görüntülerde, bir pazar yerinde yere dökülen sebzeleri yurttaşlar böyle topladı... O anlar ise kameralara yansıdı.
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