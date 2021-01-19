19 Ocak 2021 Salı, 12:22

Yurttaki ekonomik krizin boyutu bu kez Adana'da görüntülendi. Ülkedeki pahalılık birçok yurttaşın sağlıklı gıdaya ulaşmasının önünde büyük engel oluşturdu.

Evine sebze-meyve alamayan yurttaşlar pazarlarda yere dökülmüş veya çürük olduğu için atılan gıda ürünlerini yoksulluk nedeniyle toplayıp evine götürüyor, çocuklarına yediriyor.

Son olarak Adana'da çekilen görüntülerde, bir pazar yerinde yere dökülen sebzeleri yurttaşlar böyle topladı... O anlar ise kameralara yansıdı.