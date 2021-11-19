Ekonomist Emin Çapa: Recep Tayyip Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
Ekonomist ve gazeteci Emin Çapa, Halk Tv'de Ayşenur Aslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına katıldı. Bülent Arınç'ın, Armağan Çağlayan'ın yayınındaki ifadelerini eleştiren Çapa, Erdoğan'ın bundan sonra Türkiye'ye yapacağı tek iyiliğin ne olduğunu açıkladı.
Merkez Bankası'nın faiz kararını ve iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Çapa, Türkiye'nin şu anda yaşadığı krizin en büyük sebebinin Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervinin kaybolmasına bağladı.
"HERKES ERDOĞAN SONRASINA HAZIRLIK YAPIYOR"
Bülent Arınç'ın Armağan Çağlayan'ın programındaki ifadlerini eleştiren Emin Çapa, Erdoğan'ın çevresinden ayrılan isimler hakkında "Recep Tayyip Erdoğanla birlikte yürüyen herkes Erdoğan'la arasına mesafe koyuyor. Herkes Erdoğan sonrasına hazırlık yapıyor. Kimse bu felaketten sorumlu tutulmak istemiyor." dedi ve ekledi: "Telefonlarımıza çıkmayan bürokratlar bizi arıyorlar. Niye? Onlara şahit olmamızı istiyorlar. Bu yıkımın ortağı olmak istemiyorlar."
"ERDOĞAN DENEY YAPIYOR"
Merkez Bankası rezervleri hakkında konuşan Çapa "Erdoğan deneysel ekonomi politikaları uyguluyor. 'Uçurumdan bir atlasanıza, bir şey deneyeceğim' diyor fakat kendisi, damatları, yakınları, ailesi, ona yakın iş adamları kıyıda duruyor, bizi uçurumdan aşağı atıyor" diyerek Erdoğan'ın Merkez Bankası'na müdahalesiyle alınan faiz kararına tepki gösterdi.
"ERDOĞAN DURAMAZ"
Çapa, Ayşenur Aslan'ın "Erdoğan duracak gibi görünmüyor da, biz ne yapacağız?" sorusuna "Erdoğan Durmaz, araba o kadar savrulunca frene basarsan araba takla atar. Erdoğan'ın Türkiye'ye yapacağı tek bir iyilik var, arabanın anahtarını işi bilen birisine bırakmak" şeklinde cevap verdi.
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