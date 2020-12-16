Ekrem İmamoğlu canlı yayında "Çok üzüldüm" diyerek duyurdu: Başvurumuz askıya alındı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine'nin İBB'ye bono tahvili için onay vermediğini açıkladı ve "301 milyon liralık bono tahvil başvurumuz askıya alındı” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV’de Parametre programına konuk oldu. İmamoğlu, çok üzülerek sıcak bir haber aldığını söyledi ve Hazine’nin İBB’ye borç için onay vermediğini açıkladı.
İmamoğlu konuya ilişkin açıklamasında, “Ne yazık ki bizim aldığımız işlerin birçoğu finansman sorunu çözülmemiş bir süre sonra da durmuş. 301 milyon liralık bono tahvil başvurumuz askıya alındı. Borçlanmamızla ilgili onayı Ankara’dan, hazineden onaylamasını bekliyoruz. 16 milyon İstanbullu için AKP belediyeleri döneminde başlatılmış ama bitirilemeyen metrolar bitsin diye bunu istiyoruz” ifadelerine yer verdi.
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