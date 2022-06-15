Ekrem İmamoğlu: İktidar değişmeden bu işler düzelmez, Ankara’yı da teslim alacağız

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ne yapacağız biliyor musunuz? Biz, gidip Ankara'yı da teslim alacağız. Bu başka düzelmez. İktidar değişmeden, bu işler düzelmez" dedi.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2022 Çarşamba, 16:09

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmede’de geçmişte yaşanan su baskınları, sel ve taşkınları sona erdirecek projenin temelini attı.

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Ekrem İmamoğlu CHP İktidar

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