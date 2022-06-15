Ekrem İmamoğlu: İktidar değişmeden bu işler düzelmez, Ankara’yı da teslim alacağız
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ne yapacağız biliyor musunuz? Biz, gidip Ankara'yı da teslim alacağız. Bu başka düzelmez. İktidar değişmeden, bu işler düzelmez" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmede’de geçmişte yaşanan su baskınları, sel ve taşkınları sona erdirecek projenin temelini attı.
Video Haberler
- İstanbul'da iş bırakan sağlıkçılar Çapa'da buluştu
- Akşener, Davutoğlu'nu ziyaret etti
- Bursa'da hareketli dakikalar
- Diyarbakır’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
- İBB ve Üsküdar Belediyesi arasında gerginlik
- 'Ankara’yı da teslim alacağız'
- Akşener Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
- Sağlık emekçileri Ankara'da: 'Hiçbir yere Gitmiyoruz!'
- Yol çöktü, beton mikseri devrildi: 1 yaralı
- Çanakkale'de halk plajına mavi bayrak asıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur maaşlarına para kalmadı!
- 'Gece yarısı operasyon' iddiası
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- Sokakta cinsel ilişkinin 5 nedeni
- Motorine yeni zam yolda
- Dünya Kupası'na son bilet belli oldu!
- 'VIP kapıları hırsızlara açık, İnönü'ye kapalı'
- TÜSİAD'dan iktidara eleştiri
- Dikkat çeken çıkış: 'İptal edilir'
- 'Ağzımızı da açtırmıyorlar, oturup ağlamak lazım'