Ekrem İmamoğlu ‘öğrenci indirimi’ kararını veto etti

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:13

İBB Meclisi nisan ayı oturumlarında, AKP-MHP grupları tarafından Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zamdan öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi oya sunulmuştu. Karar, tartışmalar arasında oy çokluğu ile kabul edilmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edilen öğrencilerin toplu ulaşıma yapılan yüzde 40’lık zamdan muaf olması kararını veto etti.

https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/ekrem-imamoglu-ogrenci-indirimi-kararini-veto-etti-1936594