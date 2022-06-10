Ekrem İmamoğlu'dan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi: Bir avuç insan paramparça etti

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tarih bize değerli bir şans verdi: İstanbul Sözleşmesi. Onu da elimize yüzümüze bulaştırdık ne yazık ki. Ankara'daki arkadaşlar, yine bir avuç insan her konuda olduğu gibi paramparça hale getirdiler" dedi.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2022 Cuma, 15:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilkini geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği Mor Zirve'nin ikincisini “Birlikte çok, eşit ve tok” sloganı ile Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenledi.

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