Ekrem İmamoğlu'dan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi: Bir avuç insan paramparça etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tarih bize değerli bir şans verdi: İstanbul Sözleşmesi. Onu da elimize yüzümüze bulaştırdık ne yazık ki. Ankara'daki arkadaşlar, yine bir avuç insan her konuda olduğu gibi paramparça hale getirdiler" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilkini geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği Mor Zirve'nin ikincisini “Birlikte çok, eşit ve tok” sloganı ile Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenledi.
Video Haberler
- Akaryakıt zammını kontak kapatarak protesto ettiler
- 'Bir avuç insan paramparça etti'
- Ümit Özdağ'dan Okuyan'a yanıt: 'İsim isim açıklarım...'
- Güngören'de 'bıçaklı çekiçli' trafik kavgası
- Yağış etkili oldu: Heyelan meydana geldi, yol kapandı
- Toprak kaydı, araçlar çukura gömüldü
- İki ilde 'organize suç örgütü' operasyonu
- Öğrencisini darbeden öğretmene soruşturma
- 'Sazan Sarmalı' operasyonunda 15 tutuklama
- İçinde 4'ü Türk, 7 kişi bulunan helikopter kayboldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın adaylığına CHP'den jet yanıt
- Tüketici kredilerinin vade sınırında değişiklik
- BBP'li Karahasanoğlu 'istifa' etti
- Bakanlığın açıklamasının ardından dolar ve Euro geriledi
- Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi dönemi
- 'Parti rozetini çıkaracak, yetkilerini paylaşacak'
- Bir ilde daha toplu taşımaya zam yapıldı!
- Atılacak yeni adımlar bu akşam açıklanacakmış
- Odabaşı'nın odasındaki eşyalara el konuldu
- Öğrencilerin bulunduğu katları da ayırdılar