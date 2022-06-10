Ekrem İmamoğlu'dan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi: Bir avuç insan paramparça etti

10 Haziran 2022 Cuma, 15:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilkini geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği Mor Zirve'nin ikincisini “Birlikte çok, eşit ve tok” sloganı ile Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenledi.



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