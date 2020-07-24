Ekrem İmamoğlu'ndan 'dostum dostum' yorumu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçı İlhan Eş ile bir araya geldi. İmamoğlu, İlhan Eş ile birlikte türkü seslendirdi.
İBB Başkanı İmamoğlu, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'na katılmak için geldiği Ankara'da, sanatçı İlhan Eş ile birlikte türkü söyledi. İmamoğlu, önce Karadeniz eseri 'Divane Aşık Gibi' ardından da Pir Sultan Abdal'ın şiirinden derlenen 'Dostum Dostum' adlı eseri seslendirdi.
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