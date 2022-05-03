Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın memleketi Rize'den 'seçim' mesajı

Abone Ol google-news

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize'de coşkuyla karşılandı. Burada yurttaşlara seslenen Ekrem İmamoğlu, "Bu milletin en az yüzde 60'ının bir değişim istediği ortamda hep birlikte başaracağız göreceksiniz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2022 Salı, 12:35

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Doğu Karadeniz’e yapacağı bayram ziyareti programı başladı. 

Trabzon Havalimanı'na gelen İmamoğlu, Rize ve Artvin'e hareket etmesinin ardından Rize'nin İyidere İlçesine geçti. Rize'deki Derepazarı Belediyesi önünde yurttaşlarla bayramlaşan İmamoğlu, "Rize seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla karşılandı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler