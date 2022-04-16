Ekrem İmamoğlu'ndan gençlere: 'Olumsuzluklar çok yakında değişecek'

16 Nisan 2022 Cumartesi, 14:24

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, MEF Üniversitesi’nin Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Merkezi’nde düzenlediği “Kariyer Günleri”nin açılış konuşmasını yaptı.

İstanbul’da göreve, “adil, yeşil ve yaratıcı” tarifleriyle talip olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Adil olmayan bir çevre, adil olmayan bir ortamda, kimse hak ettiği yaşamı elde etmekle ilgili bir iddia ortaya koyma şansına sahip olamaz. Orada mutlak adaletsizliklerin ortaya koyduğu ortamda, çok haksızlığa uğrayan ve ne yazık ki sağlıklı bir yaşamı bulamayan insan sayısı oldukça yüksek olur. Aynı zamanda yeşil bir kent hayal etmek, elbette ki önemli. Çünkü, insan yaşamının, dünyanın varlığının tehdit altında olduğu bir süreçte, ‘yeşil’ kavramı dünyada önemli başlıklardan bir diğeri. Yaratıcı bir İstanbul dendiğinde; teknolojik ve bugünün çağının gereklerini yerine getirebilen ve ona sahip bir nüfusun ortaya koymak istediği kabiliyetlere zemin oluşturan bir kent olabilme konusunda bir duyguyu ortaya koymak şart” diye konuştu.

