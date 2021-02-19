Ekvador'da muhabir canlı yayın sırasında soyuldu
Ekvador’da spor muhabiri Diego Ordinola, stadyum önünden canlı yayın yaptığı sırada silahlı bir saldırgan tarafından soyuldu. Soyguncu, kameraman ve muhabirin telefonlarını çalarak olay yerinden kaçtı.
Ekvador'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Ülkenin Guayas kentindeki Monumental Isidro Romero Carbo Stadyumu önünde karşılaşma öncesi detayları aktaran Spor muhabiri olan Diego Ordinola canlı yayında silahlı bir saldırgan tarafından soyuldu.
MUHABİR VE KAMERAMANA SİLAH DOĞRULTTU
Yaşadığı olay nedeniyle şoka giren spor muhabiri Ordinola'nın mikrofonunu hedef alan silahlı saldırgan, muhabir ve kameramana silah doğrulttu. Soyguncu, daha sonra kameramana ait çantada bulunan cep telefonunu alarak, motosikletli bir kişiyle olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar kameraman tarafından an be an kayda alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis her yerde silahlı saldırganı arıyor.
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