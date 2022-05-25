Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
Elazığ’da otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Malatya Caddesi Salim Hazardağlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ADE 313 plakalı otomobil ile 23 ADB 543 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
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