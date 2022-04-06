Elektriği kesilen çiftçiler isyan etti: 'Neredesin Tayyip Erdoğan'

06 Nisan 2022 Çarşamba, 18:21

Kırıkhan'ın Kazkeli köyünde enerji şirketi, köylülerin sulamada kullandığı elektriği kesti. Geçimini tarımdan sağlayan çiftçiler, duruma itiraz ederken, şirket elektrik direklerini sökmek istedi.

Hatay Yeni Haber Gazetesi'nin haberine göre; köyde çok sayıda jandarma, asker ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) beklerken zaman zaman gerginlik yaşandı.

"NEREDESİN ERDOĞAN?"

Ekinini iş makinelerine ezdirmek istemeyen bir çiftçi, "Yazıklar olsun ya. Bu hükümete, bu devlete, bu sisteme yazıklar olsun. Neredesin Hüseyin Yayman (AKP Hatay Milletvekili) neredesin Tayyip Erdoğan, neredesin Tarım Bakanı. Çiftçinin hali bu mu? Bu mu insanlığınız? Türkiye Cumhuriyeti'ni ne hale düşürdünüz. Asker ile halkı karşı karşıya getiren bir hükümet daha gelmemiştir. Gelmeyecek de" diye isyan etti.

"HALK AÇ, AÇ"

Hükümeti ve politikalarını eleştiren çiftçi, "Tek devletmiş, tek adammış... Neyi yönetiyorsun sen. Halk aç, aç. İnsanlar aç. Girmeyin kardeşim, benim buğdayıma girmeyin. Varım yoğum bu. Türkiye açlığa gidiyor, ekmeğimiz yok, siz yetişen buğdayı öldürüyorsunuz. Böyle mi adalet, böyle mi devlet, böyle mi adil düzen" dedi.

"ADALET VAR MI?"

Çiftçi; AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve AKP'li milletvekillerine, "Boy boy fotoğraf çekiniyorsunuz, 'barajda su var' diye. Hani su, buğdayımı sulayacağım, hani. Sahte ihaleler alma ile gelmeyin halkın karşısına" diye seslendi.

Bir asker, tarlalarının başında bekleyen çiftçilere, "Hakkınızı yasal yollarla arayın" dedi. Bunun üzerine bir çiftçi, "Adalet var mı Türkiye'de komutanım? Üretim olmadığı zaman o ülke batmaya mahkum. Niye, adalet yok, üretim yok" diye sitem etti.

AKP hükümetini eleştiren çiftçiler, "Böyle bir iktidar olur mu ya? Asker ile bizi karşı karşıya getiriyor. Asker, Sabancı'nın koruması değil, bizim korumamız, sınır koruması. Vatandaşı korumak zorunda asker. Bir kurumu korumak zorunda değil" dediler.

Jandarma, asker bölgede bekleyişini sürdürürken bir yurttaş da fenalaştı. TOMA önüne getirilen bir sandalyede oturan yurttaşa, çevredeki yurttaşlar su getirdi. Kalp hastalığı olduğu söylenen yurttaş, daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı.