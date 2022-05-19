Elektrikli scooter bir anda patladı, yanmaya başladı

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İstanbul Başakşehir'de bir elektrikli scooter, parkın içerisinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

İHA
19 Mayıs 2022 Perşembe, 10:39

Bahçeşehir Gölet Parkı içerisinde bulunan bir scooter seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

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