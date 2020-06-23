Elon Musk'ın, oğlu X ile konuştuğu video izlenme rekoru kırdı: Babanla konuşuyorsun

23 Haziran 2020 Salı, 12:36

Elon Musk’ın model annesi Maye Musk, sosyal medya hesabından oğlunun ve torunun yeni bir videosunu paylaştı, video kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu.

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Mayıs başında 7. kez baba olmuş ve sevgilisi Grimes ile ilk çocuklarına merhaba demişti.

Çiftin oğullarına verdiği X AE A-XII ismiyse epey tartışma yaratmış ve çift Kaliforniya yasalarına uyabilmek için ismin ilk halinde ufak değişiklikler yapmak zorunda kalmıştı.

Maye Musk’ın Pazartesi yaptığı paylaşımda, 48 yaşındaki oğlu Elon Musk’ın oğlunu kucakladığı ve onunla konuştuğu görülüyor.

Kısaca X olarak bilinen bebeğin, mavi bir battaniyeye sarılı olduğu ve babasının elleriyle oynadığı görülüyor.

Ünlü milyarder videoda oğlu X’e, “Sesim tanıdık geliyor mu? Ben kimim?” diye soruyor.

Babasını şaşkınlıkla dinlediği görülen X, Elon Musk’a merakla bakıyor.

Elon Musk oğlunun elini tutarken, “Babanla konuşuyorsun. Merhaba, merhaba bebek X” diyor.

Maye Musk, videoyu “Elon ve X” mesajıyla paylaştı.

Twitter'da sosyal medya kullanıcıları videoya eğlenceli gönderilerle karşılık verdi. Musk'ın, "Babanla konuşuyorsun" ifadesi ilgi çekti. Musk'ın ifadesini uzay görevi sırasında söylenmiş bir komut gibi düşünen Twitter kullanıcılarından biri, "Merhaba, baban konuşuyor, ses aktivasyon kodu B-2488642, idari ebeveynsel erişim talep ediliyor" diye yazdı. Bir diğeriyse, "Talep reddedildi. K-82605 sürecini etkinleştir, kapı aniden kapanır" diye cevap verdi.

Grimes ve Elon, bebeklerine verdikleri ilk X Æ A-12 ismi yasalara uymaması nedeniyle değiştirmişti.

Kaliforniya yasalarına göre yeni doğan bebeklere, özel karakter ve rakam içermeyen isimler verilebiliyor.

Çift, Norveç ve Danimarka dillerinde kullanılan ve ‘Ash’ (eş) şeklinde telaffuz edilen Æ ifadesini AE olarak değiştirdi. Ayrıca ismin içinde yer alan 12 sayısı da Roma rakamlarıyla değiştirildi.

Elon Musk ve Grimes’ın bebeklerine verdikleri ismin içinde yer alan A-12 ifadesi 1960’lı yıllarda kullanılan özel bir keşif uçağına atıf barındırıyor.

Bloomberg’e verdiği röportajda Grimes, bebeğe kısaca “küçük X” dediklerini söylemişti.

Vogue dergisinin İtalya’daki baskısında yer aldığı kapağı Instagram hesabında paylaşan Grimes, hayranların oğlunun isminin nasıl telaffuz edilmesi gerektiği sorusuna şu şekilde cevap vermişti:

Sadece X harfi gibi okunuyor, sonrasında da A (ey) ve I (ay) harfleri.

Öte yandan Elon Musk’ın daha farklı bir fikri varmış gibi görünüyordu. Musk, Joe Rogan’ın podcast’inde şu ifadeleri kullanmıştı:

Önce X’i telaffuz ediyorsunuz, Æ Ash (eş) şeklinde söyleniyor. A-12 de Archangel 12 anlamına geliyor.

Kaynak: Independent Türkçe, Daily Mail