'Emekli maaşına zam yapılmasın' demişti; sokak röportajında tepki çeken gerçek!

13 Haziran 2022 Pazartesi, 14:30

Yurttaşlar ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken, hükümetin bu konuda yaptığı hamleler ise yetersiz kalıyor. Sokak röportajlarında da sorulan soruların büyük çoğunluğunu ekonomi oluşturuyor. AKP'li vatandaşların ekonomiyi övmeleri sık sık gündeme taşınıyor. Yine bir sokak röportajının sosyal medyada yayınlanan bir bölümü gündem oldu.

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