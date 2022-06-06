Emekli madenciden iktidara 'şükret' tepkisi: Maaşından kalan 7.5 lirayı Meclis'e gönderdi

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Karamanlı emekli maden emekçisi Ahmet Zorlu, emekli maaşından kalan 7.5 lirayı CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver’e vererek TBMM’ye götürmesini istedi. Zorlu, "Benim vergimle maaş alıp bana ‘şükret’ diyenlere, benim vergimle aldıkları maaş haram olsun” dedi. Ünver, parayı TBMM kürsüsüne bırakarak iktidara emekli maaşlarını soracağını söyledi.

ANKA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 19:03

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt’ta 3 Haziran'da yurttaşların sorunlarını dinledi. 12 gün önce emekli maaşını aldığını ve geri kalan 18 günde geçinmek için cebinde yalnızca 7.5 lira kaldığını söyleyen emekli maden işçisi Ahmet Zorlu, son parasını Ünver’e vererek TBMM’ye götürmesini istedi. Zorlu şunları söyledi

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