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Emine Erdoğan'ın kızdığı anlar kameraya yansıdı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kongre salonunda kızdığı anlar kameralara yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2021 Çarşamba, 17:19

Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kongre salonunda kızdığı anlar kameralara yansıdı.

AKP kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sırada sosyal mesafe kuralları unutuldu. O anlarda sosyal mesafe kuralları unutanlara karşı eşi Emine Erdoğan devreye girdi.

Kalabalığı uyarıp tepki gösteren Emine Erdoğan, sosyal mesafeye uyulmasını istedi.

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