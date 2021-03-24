Emine Erdoğan'ın kızdığı anlar kameraya yansıdı
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kongre salonunda kızdığı anlar kameralara yansıdı.
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kongre salonunda kızdığı anlar kameralara yansıdı.
AKP kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sırada sosyal mesafe kuralları unutuldu. O anlarda sosyal mesafe kuralları unutanlara karşı eşi Emine Erdoğan devreye girdi.
Kalabalığı uyarıp tepki gösteren Emine Erdoğan, sosyal mesafeye uyulmasını istedi.
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