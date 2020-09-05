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Emniyet Müdüründen maskesiz yurttaşa: "Bin TL fazla çek”

Datça Emniyet Müdürü İsmail Toygun, ATM'den maskesiz bir şekilde para çeken yurttaşı görünce, kesilecek cezaya gönderme yaparak, "Bin TL fazla çek" dedi.

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2020 Cumartesi, 20:04

Muğla'nın Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, koronavirüs denetimi sırasında maskesiz bir yurttaşı ATM'den para çekerken görünce "Bin TL fazla çek” dediği anlar kameralara yansıdı.

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