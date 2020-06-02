Engin Altay, Erdoğan'a böyle seslendi: Gel korkma!

02 Haziran 2020 Salı, 14:20

Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 75 gün sonra Ankara'ya dönmesini, "75 gün bir ülkenin Cumhurbaşkanının başkentte olmaması çok vahim bir durumdur" sözleri ile değerlendirdi.

Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 2 Haziran tarihinin önümüzdeki sene Cumhurbaşkanının Ankara’ya gelişinin yıl dönümü olarak kutlanması gerektiğini söyledi:

Altay konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 2 Haziran. Cumhurbaşkanının Ankara’ya gelişinin yıl dönümü değil birinci başlangıcı. Bir dahaki sene 2 Haziran’da Cumhurbaşkanının Ankara’ya gelişinin birinci seneyi devriyesi diye okullardaki belirli gün ve haftalara ekleriz. Sayın Erdoğan ne zaman bir kriz Ankara’dan kirişi kırıyorsun kardeşim. 15 Temmuz’da biliyorsunuz herkes Ankara’da, darbe bitmiş, bütün liderler Ankara’da, Erdoğan yok. Bir kriz var Erdoğan, Ankara’dan kirişi kırıyor. Gel korkma. Ankara seni darbe ile mücadelede de korur kollar, Covid ile mücadelede de korur kollar. 75 gün bir ülkenin Cumhurbaşkanının başkentte olmaması çok vahim bir durumdur. Garip bir durumdur. Derebeylik desen derebeyler de yapmaz. Hiçbir diktatör de başkentini 75 gün terk etmemiştir. 75 gün terk ettiysen zaten gitmişsindir sen. Önümüzdeki sene 2 Haziran tarihinde denk gelirse Cumhurbaşkanımızın Ankara’ya gelişinin birinci yıl dönümünü hep birlikte kutlarız."



ENGİN ALTAY'DAN BAHÇELİY'E ERKEN SEÇİM TEPKİSİ

Altay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim tartışmalarını ilişkin 'Ayıplı bir tuzaktır, kirli bir tertiptir' sözlerine "Erken seçimi tertip ve tuzak olarak nitelemek sandıktan ve milletten korkmak demektir" sözleri ile tepki gösterdi.

Altay, 3 Kasım 2002, 7 Haziran 2015 ve 24 Haziran 2018 seçimlerinin tarihinden önce yapılan seçimler olduğunu hatırlatarak bu seçimlerin Bahçeli'nin talebi ile gerçekleştiğini vurguladı.

Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında MHP lideri Bahçeli'nin üç kere erken seçim yapılmasına neden olduğunu belirterek"Bahçeli üç kez ‘Kirli tertibin’ başını çekmiştir. Bahçeli, Türkiye’de üç kez ‘ayıplı bir tuzak’ kurmuştur" dedi.

Türkiye'de erken seçim kararlarını Bahçeli'nin verdiğini ifade eden Altay şu ifadeleri kullandı:

"Takdir Bahçeli’nin. Çünkü Türkiye’de erken seçimlere sayın Bahçeli karar veriyor genel olarak. Bundan sonra da öyle olacağını zannediyor. Belki de şunu diyordur ‘Nereden çıkarıyorsunuz, bunu ilan edersem ben ederim. Benden önce siz niye ilan ettiniz’ diye hayıflanmış olabilir. Sayın Bahçeli ile ilgili bir şey söylemek isterim. Sayın Bahçeli hakaret ve iftira dili ile saldırıyor. Biz de olabildiğince nazik yanıt vermeye çalışıyoruz. Fakat ardından MHP’li yöneticilerden sosyal medyadan küfür ve tehditler alıyoruz. Toplumda bir ayrışma kutuplaşma için kutuplaşma virüsünün mimarı Erdoğan ile yarışıyorlar.

3 Kasım 2002’de, 7 Haziran 2015’te ve 24 Haziran 2018 seçimleri tarihinden önce yapılan seçimlerdir. Hepsi sayın Bahçeli’nin talebi ile gerçekleşmiştir. Yani Bahçeli üç kez ‘Kirli tertibin’ başını çekmiştir. Bahçeli, Türkiye’de üç kez ‘ayıplı bir tuzak’ kurmuştur. Erken seçimi tertip ve tuzak olarak nitelemek

ALTAY'DAN ERDOĞAN'IN 'GEORGE FLOYD' TWEETİNE GÖNDERME

Altay, Erdoğan'ın ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd için tweet atmasına "George Floyd için gösterdiğin tepkiyi Türkiye’nin muhtelif yerlerinde Zeytinburnu’da, Kadıköy’de, Çorlu’da, Eyüpsultan’da, Cizre’de yaşanan olaylara da göster" sözleri ile tepki gösterdi.

Altay, Türkiye'nin çeşitli noktalarında kaydedilen güvenlik güçleri tarafından vatandaşlara uygulanan şiddet görüntüleri için "Türkiye polisten ve şiddetten kaynaklı şiddet görüntüleri ile sarsılıyor" ifadelerini kullandı.

Altay, TBMM'de düzenlediği bastın toplantısında vatandaşların polis ve bekçilerden kaynaklanan bir güvenlik endişesi taşıdığını belirtti. Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd için tweet atmasını ise "George Floyd için gösterdiğin tepkiyi Türkiye’nin muhtelif yerlerinde Zeytinburnu’da, Kadıköy’de, Çorlu’da, Eyüpsultan’da, Cizre’de yaşanan olaylara da göster" sözleri ile değerlendirdi.

Altay konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’nin her yerinde bekçi şiddetleri var. Daha Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunları çıkmadan terör estirmeye başladılar. Toplumda bir güvenlik kaygısı var. Eskiden insanlar eşkıyadan, teröristten, hırsızdan dolayı insanların güvenlik endişesi olurdu. Şimdi -tümünü tenzih ederim tabii polis teşkilatımızın ve bekçilerin- ama Türkiye polisten ve şiddetten kaynaklı şiddet görüntüleri ile sarsılıyor. Amerika’daki polisin yaptığını kınayan Erdoğan’ın Çorlu’da bir aileye polisin yaptığı orantısız şiddet ve güç kullanımını da insan hakları ihlalini de kınamasını isterdik. ‘Biz soruşturma açtık’. Açsan ne olur açmasan ne olur! George Floyd için gösterdiğin tepkiyi Türkiye’nin muhtelif yerlerinde Zeytinburnu’da, Kadıköy’de, Çorlu’da, Eyüpsultan’da, Cizre’de yaşanan olaylara da göster Erdoğan. Olmaz böyle İngilizce tweet atarak Amerika’da insan hakları tam olsun Türkiye’de az olsun, olmaz." sandıktan ve milletten korkmak demektir. Bunu da Sayın Bahçeli’ye hatırlatmak isterim."