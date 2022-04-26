Erdoğan açıkladı: Maske ile ilgili karar verildi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır kapalı ortamlarda kullanılan maske zorunluluğu kaldırılmıştır" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları:
Salgının ortaya çıkışından bugüne kadar ülkemize ve milletimize verdiğiniz hizmetler sebebiyle her birinize şükranlarımı sunuyorum.
Hastaneden sağlık personeline, maskeden ilaca, aşıya kadar her başlıkta ciddi sıkıntılar yaşandı. Koskoca devletlerin havalimanlarında, sınır kapılarında maske kapma kavgasına giriştiklerine şahit olduk. Maruz kaldığı büyük yükün altına ezilmeyen sağlık altyapımız ve fedakarlıklarına şahit olduğumuz sağlık çalışanlarımızla, dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan heyeti ben ayrıca kutluyorum.
Salgının artık kitlesel bir tehdit olarak çıkmasıyla birlikte avrupa ülkelerinin tamamı kısıtlamaları kaldırmıştır. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır kapalı ortamlarda kullanılan maske zorunluluğu kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir"
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