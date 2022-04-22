Erdoğan açıkladı... Şehit sayısı 3'e yükseldi

22 Nisan 2022 Cuma, 15:32

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit operasyonunda bir askerin şehit olduğunu belirtti. Erdoğan, "Etkisiz hale getirilenlerin sayısı 45'i buldu. Maalesef bir şehidimiz daha var. Şehitlerimizin sayısı 3 oldu" dedi.