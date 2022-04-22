Erdoğan açıkladı... Şehit sayısı 3'e yükseldi

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden 'Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Etkisiz hale getirilenlerin sayısı 45'i buldu. Maalesef bir şehidimiz var. Şehitlerimizin sayısı 3 oldu" dedi.

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2022 Cuma, 15:32

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit operasyonunda bir askerin şehit olduğunu belirtti. Erdoğan, "Etkisiz hale getirilenlerin sayısı 45'i buldu. Maalesef bir şehidimiz daha var. Şehitlerimizin sayısı 3 oldu" dedi.

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