Erdoğan: Belgelerin yansıtılmasını istedi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na toplamda 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtığını belirterek, "Bana düşen de bu parayı TÜRGEV ve Ensar vakfına verelim. Hiç olmazsa birkaç kuruşu da buralara nasip olsun" dedi.
Konuşmasının bir bölümünde ekranda belgelerin belirmesini bekleyen Erdoğan, bu noktada rejiye seslendi. "Belge, belge" diyerek ekrana istediği görüntülerin yansıtılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine kaldığı yerden devam etti.
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