Erdoğan: Belgelerin yansıtılmasını istedi

27 Mayıs 2022 Cuma, 16:09

Konuşmasının bir bölümünde ekranda belgelerin belirmesini bekleyen Erdoğan, bu noktada rejiye seslendi. "Belge, belge" diyerek ekrana istediği görüntülerin yansıtılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine kaldığı yerden devam etti.





