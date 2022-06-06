Erdoğan ek gösterge kararını açıkladı: 600 puan yükseltme
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artışa gidildiğini söyledi. Öte yandan konuşmasında asla faiz artırımına gidilmeyeceğini ifade eden Erdoğan, "Ülkemizde teknik olarak enflasyon değil hayat pahalılığı sorunu var" diye konuştu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası konuştu. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından Erdoğan 3600 ek gösterge için kararı açıkladı. Erdoğan, tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artışa gidildiğini söyledi.
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