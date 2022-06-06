Son dakika... Erdoğan ek gösterge kararını açıkladı: 600 puan yükseltme

06 Haziran 2022 Pazartesi, 17:43

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"İkinci Dünya Savaşı sonrasında hiçbir zaman içine tam olarak alınmadığımız paktların riyakarlıkları çevresinde döndük durduk. Bu süreçte siyasi ve ekonomik olarak kendi yolumuzu çizmeye her teşebbüs edişimizde kendimizi krizlerin içinde bulduk. Altını bir kez daha çizerek belirtmek istiyorum ki, Türkiye artık siyasi ve güvenlik önceliklerini bizzat kendisi tayin eden, uygulayabilen bağımsız bir ülkedir. Türkiye artık medeniyet ve tarih birikiminin farkına varmış, insani duruşu da her alanda ortaya koyabilen bir ülkedir. Geçen hafta BM'de ülkemizin uluslararası alandaki resmi adını Turkey'den, Türkiye'ye çevirmiş olmamız da yeni dönemin sembollerinden.

Bundan sonra vatandaşlarımız göğüslerini gererek devletlerinin adının Türkiye olarak ifade edebilecektir. Artık bütün yazışmalarımızda, bütün kurumlar, Turkey diye bir ifade kullanmayacaklar, Türkiye adını tamamıyla kullanacaklardır. Bugün kabine toplantımızda bu kararı da aldık. Geçen 20 yılda ürettiğimiz milli gelirin 4'te birini yatırımlar için kullanarak istihdamı yüzde 42 yükseltmeyi başardık. Ülkemizdeki mandacı zihniyetlerin anlayamadıkları hakikat işte budur.

Milletim müsterih olsun. Milletim gönlünü ferah tursun. Sırtlandığımız her yüke değecek parlak gelecek bizleri bekliyor. Bizim hayallerimiz de vizyonlarımız da hedeflerimiz de milletimizin güvenliği içindir. Bundan 11 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilk ilan ettiğimizde birileri yine eleştirmişti. Bugün de benzer tavırlar görüyoruz. Biz bu rakamları lafta bırakmıyoruz. Hazırlıklarımızı sürekli geliştirerek projelere, planlara, uygulamalara dönüştürüyoruz. Biz 20 yıldır evlatlarımıza daha temiz, daha huzurlu, daha yeşil şehirler bırakacak hizmetlere imza attık."

"Birileri çevre adına sadece salon toplantıları yapar veya sokakları yıkıp yakarken biz yeşil bir ülke bırakacak çalışmalar yaptık. Hedefimiz Evliya Çelebi'nin bir sincabın Edirne'den Kars'a toprağa basmadan ağaçtan ağaca zıplayarak geçebildiği tasvirini hayata geçirmektir."

"Varsın birileri yalanla iftirayla kendin milletin hayallerini baltalamakla uğraşsın. Biz gençlerimizle 2053 vizyonuna gerçekleştirmek için çalışıyoruz."

"ENFLASYON BİR SORUN MUDUR, EVET SORUNDUR"

"Ekonomideki programımızın esasını hattı müdahafa yoktur sattı müdafaa stratejisi oluşturmaktadır. Enflasyon bir sorun mudur? Evet sorundur ama Türkiye'nin asıl sorunu bu başlık mıdır? Teşhis yanlış konulunca tedaviye yanıt vermez."

"Biz tercihlerimizi faizleri yükselt baskısıyla elleri ovuşturanlarla değil, istihdamı sürdüren milyonlardan yana kullandık. 136 ülkenin merkez bankası enflasyon altında faiz programları uyguluyor."

"ÜLKEMİZDE HAYAT PAHALILIĞI SORUNU VAR"

"Nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi biliyorum. Milletim müsterih olsun, gönlünü ferah tutsun. Parlak bir gelecek bizi bekliyor. Ülkemizde teknik olarak enflasyon değil hayat pahalılığı sorunu var. 19 yıldır üzerinde hassasiyetler çalıştığımız konu bütçe disiplinidir."

"BU İKTİDAR FAİZİ ARTIRMAYACAKTIR"

"Fiyat artışları normal şartlarda ya üretim azlığı ya da talep fazlalığı sebebiyle ortaya çıkar. Talep kaynaklı bir fiyat artışından söz edilemez. Üretim tarafından da üstesinden gelinemeyecek bir durumla karşı karşıya değiliz.

Sorunun bir kısmında vatandaşlarımızın tasarruflarını döviz yapması vardır. Bu yüzden kru korumalı mevduat gibi taasrruflarını kendi paramıza kaydıracak alternatifler sunuyoruz. Ülkemize döviz girişini sağlayavak yeni yöntemler geliştiriyoruz.

Bu iktidar faizi artırmayacaktır. Biz, faizi düşürmeye devam edeceğiz."

"Kriz tellalarının dört dündüğün bir yerde piyasanın bu kadar canlı işlemesi amacın ortalık karıştırmak olduğu görülmektedir. Tüm kamu görevlilerine verdiğimiz sözü tutuyoruz. Temmuz ayı ile ücretleri biraz daha artıracağız."

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

"Şartlarımızı zorlama pahasına kamu çalışanları lehine tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık artışa gitmeye karar verdik. Yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır."

"Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak. Yapılan artışlar elbette, halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır. Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor."

"Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz."

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