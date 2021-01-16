Erdoğan, EPDK ikinci başkanının konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver

16 Ocak 2021 Cumartesi, 17:13

Açılış sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan mikrofonun kimde olduğunu sordu. EPDK İkinci Başkanı Zekeriya Gökşenli, mikrofonun kendisinde olduğunu söyleyince Erdoğan, "Sen mikrofonu milletvekilimize ver, daha isabetli olur" diyerek, Gökşenli'nin konuşmasına izin vermedi.