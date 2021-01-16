Erdoğan, EPDK ikinci başkanının konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni’nde mikrofonu elinde tutan EPDK ikinci başkanının konuşmasına izin vermedi.
Açılış sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan mikrofonun kimde olduğunu sordu. EPDK İkinci Başkanı Zekeriya Gökşenli, mikrofonun kendisinde olduğunu söyleyince Erdoğan, "Sen mikrofonu milletvekilimize ver, daha isabetli olur" diyerek, Gökşenli'nin konuşmasına izin vermedi.
En Çok Okunan Haberler
- Özdağ saldırının nedenini açıkladı
- Yenişafak yazarından dikkat çeken Trump-Erdoğan yorumu
- Valilikten CHP'li belediyelere işten çıkarma yazısı
- Enginyurt’tan organize saldırılara ilişkin açıklama
- Televizyonlarda doktorlara uygulanan ücret tarifesi
- MHP'den saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ hakkında açıklama
- Ülkü Ocakları entelektüel merkezler oldu artık
- Ziya Selçuk’tan açık öğretim sınavları açıklaması
- ‘2. doza ihtiyaç olmaz’
- Dikkat çeken “polis-TSK” değerlendirmesi
Video Haberler
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
- Erdoğan konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı