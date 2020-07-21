Erdoğan fırçaladı: Söylemezsek alkışlamayacaksınız!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci yılı dolayısıyla Saray’da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin “en doğru sistem” olmadığını söyleyen Erdoğan, "Daha iyisini, daha efdalini, daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz de, siyasetimiz de açıktır” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, konuşmasının bir noktasında salondakilerin alkış işaretiyle alkışa başlaması üzerine "Yani söylemesek alkışlamayacaksınız" diye tepki gösterdi.
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