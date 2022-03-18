Erdoğan köprü ücretini sordu: Yurttaştan olay yanıt

18 Mart 2022 Cuma, 17:51

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışın töreninde konuştu.

Yaptığı konuşmada köprünün geçiş ücretini Erdoğan, toplanan kalabalığa ''Pahalı mı?'' diye sordu.

"EVET PAHALI"

''Evet, pahalı'' yanıtını alan AKP Genel Başkanı, ''Burası yap-işlet-devret. Buradan aldığı para onun aleyhine ise bunu devletin kasasından biz ödeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca köprünün bir hafta ücretsiz kullanılabileceğini de ifade etti.