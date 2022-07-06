Erdoğan: 'Son 10 yılda Somali'ye 1 milyar dolardan fazla yardım yaptık'

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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıktan eğitime, altyapıdan kapasite gelişimine kadar Somali'ye her alanda destek verdik, vermeye devam ediyoruz. Somali'nin istikrar ve güveni tüm Afrika için önem taşıyor" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:25

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşme yaptı.

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Recep Tayyip Erdoğan Somali Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı

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