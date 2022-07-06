Erdoğan: 'Son 10 yılda Somali'ye 1 milyar dolardan fazla yardım yaptık'

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:25

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşme yaptı.

Haberin devamı

