Erdoğan 'tarikat şeyhi' Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde konuştu: 'Zaman zaman sohbetlerinde bulunurduk'

24 Haziran 2022 Cuma, 15:59

İsmailağa Cemaati’nin "şeyh"i 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Fatih Camisi’ne çıkan yollar da trafiğe kapatıldı. Cenaze için gelenlerin yollara seccade serip saf tuttuğu görüldü.

Cenaze törenine saatler kala, binlerce kişi camiye akın ederken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra devlet erkanının da hazır bulunduğu görüldü.



