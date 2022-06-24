Erdoğan 'tarikat şeyhi' Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde konuştu: 'Zaman zaman sohbetlerinde bulunurduk'
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa cemaatinin "şeyh"i Mahmut Ustaosmanoğlu için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze töreninde konuştu.
İsmailağa Cemaati’nin "şeyh"i 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Fatih Camisi’ne çıkan yollar da trafiğe kapatıldı. Cenaze için gelenlerin yollara seccade serip saf tuttuğu görüldü.
Cenaze törenine saatler kala, binlerce kişi camiye akın ederken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra devlet erkanının da hazır bulunduğu görüldü.
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